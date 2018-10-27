28 октября 2018, воскресенье

В Армении мужчина ворвался в здание правительства, чтобы подорвать себя гранатой

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Иллюстративное фото
flickr

Иллюстративное фото

Пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян сообщил изданию Новости Армении-NEWS.am, что 43-летний мужчина ворвался в здание правительства с гранатой в руке, чтобы подорвать себя.

Оперативники, охранявшими общественный порядок в здании правительства обезвредили злоумышленника.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 1-ой части 235 статьи Уголовного кодекса Армении (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обстоятельства происшествия выясняются», - сказал Самсон Галстян.

Мужчине грозит арест или лишение свободы  на срок до трех месяцев и штраф в размере до пятисоткратного размера минимальной заработной платы.

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