В Армении лидер протестов Пашинян рассказал, каким видит свое правительство

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Пашинян пообещал не брать в новое правительство Армении олигархов

Пашинян пообещал не брать в новое правительство Армении олигархов

В Армении лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что в составе нового правительства страны под его руководством не будет олигархов.

Об этом он сказал после встречи с представителями фракции правящей Республиканской партии, сообщает Интерфакс.

"Могу заверить, что в правительстве не будет олигархов. Монополии будут устранены, политических или экономических преследований не будет", - отметил политик.

По его словам, в Армении "все будут равны перед законом".

Пашинян также добавил, что заседания правительства Армении будут проходить в открытом для журналистов режиме.

Ранее было принято решение о закрытом режиме заседаний правительства, которое возглавлял Серж Саргсян.

Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

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