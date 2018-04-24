В Армении лидер протестов Пашинян хочет возглавить правительство до проведения досрочных выборов

В Армении лидер оппозиционных протестов Никол Пашинян хочет возглавить правительство до проведения досрочных выборов в парламент страны.
Как заявил соратник Пашиняна Ален Симонян, о своем желании оппозиционер намерен заявить на переговорах с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном, сообщает РБК.
Переговоры Пашиняна и Карапетяна запланированы на 25 апреля.
По словам Симоняна, избрание Пашиняна на пост премьера и досрочные выборы - это ключевые требования после ухода Саргсяна.
"Новым премьер-министром должен стать тот, кого выберет народ. Естественно, получается, что это Пашинян", - пояснил Симонян.
Он также добавил, что народные выборы пройдут на площади Республики в ходе одного из митингов. Когда это произойдет, пока говорить рано.
Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.
Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.
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