В Армении лидер протестов Пашинян хочет возглавить правительство до проведения досрочных выборов

В Армении лидер оппозиционных протестов Никол Пашинян хочет возглавить правительство до проведения досрочных выборов в парламент страны.

Как заявил соратник Пашиняна Ален Симонян, о своем желании оппозиционер намерен заявить на переговорах с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном, сообщает РБК.

Переговоры Пашиняна и Карапетяна запланированы на 25 апреля.

По словам Симоняна, избрание Пашиняна на пост премьера и досрочные выборы - это ключевые требования после ухода Саргсяна.

"Новым премьер-министром должен стать тот, кого выберет народ. Естественно, получается, что это Пашинян", - пояснил Симонян.

Он также добавил, что народные выборы пройдут на площади Республики в ходе одного из митингов. Когда это произойдет, пока говорить рано.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.