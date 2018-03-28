В Аризоне официально запретили тестировать беспилотные авто Uber после ДТП

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Uber приостановил испытания беспилотных авто во всех городах

Uber приостановил испытания беспилотных авто во всех городах

Власти американского штата Аризона запретили испытания беспилотных такси Uber на его территории.

Об этом говорится в письме губернатора Аризоны Дага Дьюси гендиректору компании, пишет CNN.

В письме Дьюси назвал аварию ужасной и тревожной, и именно поэтому поднял вопрос о возможности Uber продолжать тестирование в Аризоне.

В свою очередь гендиректор компании ответил, что сразу после ДТП было принято решение временно прекратить испытания машин во всех городах.

"Мы продолжаем помогать следователям, и мы будем вести диалог с администрацией, чтобы решить возникающие проблемы", - сказал он.

Напомним, в городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину. Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.

По предварительным данным, полиция не нашла признаков вины беспилотного автомобиля Uber.

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