В Аризоне официально запретили тестировать беспилотные авто Uber после ДТП

Власти американского штата Аризона запретили испытания беспилотных такси Uber на его территории.
Об этом говорится в письме губернатора Аризоны Дага Дьюси гендиректору компании, пишет CNN.
В письме Дьюси назвал аварию ужасной и тревожной, и именно поэтому поднял вопрос о возможности Uber продолжать тестирование в Аризоне.
В свою очередь гендиректор компании ответил, что сразу после ДТП было принято решение временно прекратить испытания машин во всех городах.
"Мы продолжаем помогать следователям, и мы будем вести диалог с администрацией, чтобы решить возникающие проблемы", - сказал он.
Напомним, в городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину. Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.
По предварительным данным, полиция не нашла признаков вины беспилотного автомобиля Uber.
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