В Аргентине задумались о легализации абортов

Депутаты парламента Аргентины внесли на рассмотрение законопоект, согласно которому в стране будут разрешены аборты.

Об этом передает Reuters.

Если закон примут, что женщинам будет разрешено прервать беременность в течение первых 14 недель.

Сегодня в Аргентине разрешено делать аборты только в случае изнасилования или угрозы для здоровья, однако для этого нужно получать разрешение суда.

Ранее сообщалось, что Ирландия запланировала референдум об отмене запрета на аборты.