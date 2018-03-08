В Аргентине задумались о легализации абортов

Депутаты парламента Аргентины внесли на рассмотрение законопоект, согласно которому в стране будут разрешены аборты.
Об этом передает Reuters.
Если закон примут, что женщинам будет разрешено прервать беременность в течение первых 14 недель.
Сегодня в Аргентине разрешено делать аборты только в случае изнасилования или угрозы для здоровья, однако для этого нужно получать разрешение суда.
Ранее сообщалось, что Ирландия запланировала референдум об отмене запрета на аборты.
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