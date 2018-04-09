В Аргентине разбился легкомоторный самолет с пассажирами, есть погибшие

В Аргентине в провинции Ла-Пампа разбился легкомоторный самолет, погибли пять человек.

Об этом сообщает Бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины в Twitter.

Инцидент произошел из легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини.

"Пять человек, которые находились на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

Причины падения самолета пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США на взлетной полосе столкнулись самолеты с пассажирами, есть погибшие.