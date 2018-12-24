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В Аргентине радиоведущего обязали приглашать в эфир феминисток: он называл их "ужасными людьми"

Сегодня, 13:46
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Фото: pixabay.com

Радиоведущий называл феминисток "ужасными людьми"

В Аргентине радиоведущего обязали каждую неделю в течение пяти месяцев приглашать в эфир феминисток, сообщает ВВС.

Согласно договору с прокурорами, Энджел Эчекопар не имеет права прерывать гостя в эфире в течение 10 минут, а после высказанного феминисткой мнения ведущий не может ее критиковать.

Прокуроры заявили, что Эчекопар использовал свою программу для обвинения феминисток и критики их взглядов. В эфире Эчекопар называл их "феминацистами" и "ужасными людьми".

В итоге ведущий был обвинен в "неуважительных, оскорбительных, унижающих и дискриминационных" высказываниях в отношении женщин.

После предъявленных ему обвинений Эчекопар пришел к прокурорам и покаялся. По их словам, ведущий  "показал себя с другой стороны", в связи с чем с ним и было заключено такое соглашение.

Теги:   Ведущий Феминизм Аргентина

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