18 ноября 2018, воскресенье

В Аргентине объявят траур по погибшим на подводной лодке Сан-Хуан

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Подводная лодка Сан-Хуан исчезла 15 ноября 2017 года

Подводная лодка Сан-Хуан исчезла 15 ноября 2017 года

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что в ближайшие дни в стране будет объявлен национальный траур по погибшим на подводной лодке Сан-Хуан.

Он подтвердил также, что подводная лодка была обнаружена со следами взрыва, передает El Diario.

В свою очередь, родственники погибших заявили, что теперь "они чувствуют себя намного спокойнее".

Ранее сообщалось, что в Атлантике на глубине 800 метров обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки ARA San Juan с 44 членами экипажа на борту.

Напомним, контакт с субмариной Сан-Хуан ВМС Аргентины был потерян 15 ноября, однако сообщения об исчезновении появились лишь два дня спустя.

В своем последнем сообщении экипаж подводной лодки сообщил о механической неисправности. Позже ВМС Аргентины сообщили, что звук, обнаруженный при поиске пропавшего подводной лодки, мог быть взрывом.

На ее борту находилось 44 моряка.

Дизель-электрическая подводная лодка Сан-Хуан (тип Санта-Крус) была построена в Германии по заказу Аргентины и введена в строй в 1985 году. Автономность плавания - 30 суток, максимальная глубина погружения - 300 метров.

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