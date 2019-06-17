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В Аргентине и Уругвае восстановили энергоснабжение после сбоя

Сегодня, 10:03
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В Аргентине и Уругвае восстановили энергоснабжение после сбоя - фото

REUTERS / STRINGER

После масштабного блэкаута, произошедшего в Аргентине и Уругвае в воскресенье, 16 июня, энергоснабжение было восстановлено практически на всей территории обеих стран.

Об этом сообщает DW.

В общей сложности южноамериканские страны оставались без электричества около 15 часов. При этом отключение электроэнергии не затронуло только самую южную провинцию Аргентины — Огненная Земля.

В Уругвае, который снабжается током через совместную с Аргентиной сеть, электроснабжение было частично восстановлено уже через час после начала блэкаута.

В 18:30 часов по местному времени энергоснабжение было возобновлено на 98,5% территории страны, а восстановительные работы в столичном регионе должны будут закончиться к утру понедельника по местному времени.

Кроме Аргентины и Уругвая, блэкаут затронул также отдельные регионы Чили, Бразилии и Парагвая, однако в этих странах отключения энергии не были такими масштабными.

Причина блэкаута в Аргентине, Уругвае и ряде других стран Южной Америки до сих пор остается невыясненной. Правительство Аргентины не исключает хакерскую атаку, но не считает ее основной версией.

По данным министра энергетики Аргентины Густаво Лопетегуи, системы отключились автоматически из-за проблем с напряжением. Однако он отметил, что в выходной день, когда к тому же температура воздуха не достигает экстремальной отметки, электросеть в Аргентине обладает резервами в размере 20 процентов, поэтому повсеместное отключение электричества является очень нетипичным.

По словам министра, официальные результаты проверки должны быть получены через семь-десять дней.

Теги:   Блэкаут Уругвай Аргентина

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