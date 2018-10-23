В Антарктиде российский полярник пытался убить ножом своего коллегу

Инженер российской станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж в Антарктиде пытался убить ножом своего коллегу.
Как сообщает Фонтанка, конфликт между мужчинами вспыхнул в столовой.
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Во время ссоры 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института ударил ножом в грудь 52-летнего сварщика.
В результате ранения пострадавший в тяжелом состоянии был срочно эвакуирован в Чили, где его госпитализировали.
В свою очередь инженера взяли под домашний арест.
Что именно стало причиной конфликта между мужчинами, не уточняется.
Журнал Новое Время №38
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