23 октября 2018, вторник

В Антарктиде российский полярник пытался убить ножом своего коллегу

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Инженер ударил сварщика ножом в грудь в столовой станции
Фото: rusmuseumvrm.ru

Инженер ударил сварщика ножом в грудь в столовой станции

Инженер российской станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж в Антарктиде пытался убить ножом своего коллегу.

Как сообщает Фонтанка, конфликт между мужчинами вспыхнул в столовой.

Во время ссоры 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института ударил ножом в грудь 52-летнего сварщика.

В результате ранения пострадавший в тяжелом состоянии был срочно эвакуирован в Чили, где его госпитализировали.

В свою очередь инженера взяли под домашний арест.

Что именно стало причиной конфликта между мужчинами, не уточняется.

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