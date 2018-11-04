В Анталии на Украинском доме вывесили баннер с требованием освободить Сенцова

Призыв с требованием освободить Сенцова написан на турецком языке

В Анталии на культурном центре украинской общины Украинской дом вывесили баннер с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.

"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также Украинский дом - культурный центр украинской общины. На фасаде здания - требование освободить Олега Сенцова на турецком языке", - отметил он.

Сегодня открыли консульство Украины в Анталии????????????????, а также «Украинский дом» - культурный центр украинской общины.

На фасаде здания призыв освободить Олега Сенцова турецкой. Один из турецких граждан в толпе: «Он защищал Крым, имеем теперь защитить его» #FreeSentsov pic.twitter.com/0kQrq9b46h - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 ноября 2018 г.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.