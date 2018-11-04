04 ноября 2018, воскресенье

В Анталии на Украинском доме вывесили баннер с требованием освободить Сенцова

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Призыв с требованием освободить Сенцова написан на турецком языке
Фото: Павел Климкин/Тwitter

Призыв с требованием освободить Сенцова написан на турецком языке

В Анталии на культурном центре украинской общины Украинской дом вывесили баннер с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.

"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также Украинский дом - культурный центр украинской общины. На фасаде здания - требование освободить Олега Сенцова на турецком языке", - отметил он.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

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