В Англии в ДТП погибли четыре парня, девушка-подросток в критическом состоянии

В Англии, в Западном Йоркшире, произошло летальное ДТП, в результате которого погибли четверо парней в возрасте 18, 19, 19 и 21 года, также серьезно пострадала 16-летняя девушка, девушка 17 лет получила травмы. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что ДТП произошло при участии такси и легкового автомобиля.

Авария произошла приблизительно в 02:40 по местному времени. Отмечается, что Seat Leon ехал с высокой скоростью.

Пострадавшие девушки на данный момент доставлены в больницу. 16-летняя пассажирка находится в критическом состоянии.

На данный момент дорога, где произошло происшествие, перекрыта. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами, среди которых 49 детей, есть пострадавшие.