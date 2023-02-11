В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой: повреждена плотина и несколько авто

11 февраля, 04:33
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Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части (Фото:@artguz/pexels)

Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части (Фото:@artguz/pexels)

В портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии взорвалась авиационная бомба весом 250 килограммов. Она пролежала на побережье со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Норфолка.

Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части. По данным полиции, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.

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Взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.

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По словам очевидцев, взрыв был слышен в 24 километрах от эпицентра. Бомбу обнаружили несколько дней назад во время строительства моста и готовились к ее контролированной деактивации, предварительно построив защитный барьер из песка.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Англия Вторая мировая война Бомба

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