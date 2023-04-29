В Великобритании в туалетной кабинке паба обнаружили «конфиденциальные» документы с чертежами атомной субмарины — The Sun 29 апреля, 22:32 Подлодка Anson (Фото:Милитарный)

В Англии, в туалетной кабинке паба Wetherspoons в графстве Камбрия нашли документы с грифом «тайно», касающиеся работы подводной лодки HMS Anson Королевских ВМС.

Об этом сообщает британская газета The Sun.

Отмечается, что в документах говорится о внутренней работе атомной подлодки. Они использовались специалистами, изучающими, как изолировать и разгерметизировать элементы системы на лодке.

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Ключевая информация была о гидравлике Anson. Бумаги имели отметку Официальная конфиденциальность — это на один уровень ниже секретных.

Издание сообщает, что документ был найден вместе с ремешком Королевского флота.

«Паб был полон людей – военных и гражданских. Я зашел в туалет, а чертеж и ремешок валялись на полу кабинки. Кто угодно мог их найти. Повезло, что это не был российский шпион под глубоким прикрытием», — сообщил источник The Sun.

Представитель ВМС сообщил The Sun, что бумаги были «общими учебными документами», они являются частью справочного пособия для тех, кто служит или работает на подлодке. Любой, кто работал на подлодке, мог воспользоваться этими документами.

Судно Anson было спущено на воду в феврале, сейчас оно базируется на военно-морской базе в Шотландии для проведения ходовых испытаний.