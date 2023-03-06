Нашли без сознания на пляже. В Англии умерла 14-летняя украинка, в МИД отреагировали 6 марта, 16:01 Девочку нашли на пляже без сознания, позже она умерла в больнице (Фото:Marten Bjork/Unsplash)

Вечером 4 марта на пляже в графстве Девон в Англии нашли 14-летнюю украинку, она находилась без сознания, а позже умерла в больнице. Информацию о смерти гражданки Украины NV подтвердили в МИД.

Как сообщили в местной полиции, правоохранителям поступило сообщение об исчезновении ребенка. К ее поискам привлекли вертолет и береговую охрану.

Девочку нашли без сознания на пляже в Доулише. Ее доставили в Королевскую больницу Девона и Эксетера, где она скончалась.

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«Сейчас эта смерть рассматривается как непонятная, продолжается расследование обстоятельств, связанных с ней», — отметил в британской полиции.

Там подтвердили, что погибшая была гражданкой Украины, и что удалось связаться с посольством Украины.

Причины смерти выясняются. Полиция просит откликнуться на всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь расследованию.

В МИД Украины в комментарии NV заявили, что проинформированы о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве.

«Украинское посольство уже взаимодействует с британскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными. Причины смерти должно определить начавшееся расследование», — резюмировали там.