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В американском штате Огайо неизвестный на машине протаранил стену церкви, есть пострадавшие

Сегодня, 01:27
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Фото: NEWS 1130 via Twitter

Машина протаранила стену здания церкви насквозь

В воскресенье, 23 декабря, неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шестеро человек, передает AP.

Как сообщается, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек.

Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

По словам священника церкви Джея Андерсона, во время инцидента в церкви было необычно многолюдно, потому что там проходило рождественское служение. Андерсон отметил, что, когда автомобиль влетел внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".

О личности водителя и предъявленных ему обвинениях не уточняется.

Теги:   Огайо Церковь Автомобиль США

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