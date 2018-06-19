19 июня 2018, вторник

В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

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Военнослужащие нацгвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов
Фото: Mark Leland via Twitter

Военнослужащие нацгвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов

В некоторых районах американского штата Мичиган из-за наводнений объявлен режим стихийного бедствия, сообщается на сайте губернатора региона Ричарда Снайдера.

"Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместному ущербу, вызванному наводнениями", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.

Напомним, в мае, в американском городе Элликотт-Сити, находящемся в штате Мэриленд, произошло наводнение, вызванное сильными дождями в регионе, объявлен режим ЧС.

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