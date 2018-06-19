В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

Военнослужащие нацгвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов

В некоторых районах американского штата Мичиган из-за наводнений объявлен режим стихийного бедствия, сообщается на сайте губернатора региона Ричарда Снайдера.

"Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместному ущербу, вызванному наводнениями", - говорится в сообщении.

Copper country in in trouble. Please send aide to the U.P. #Houghton County, MI # Baraga County, MI pic.twitter.com/m8jHUsLUbJ — Donna Wons (@wons99) 19 июня 2018 г.

В частности отмечается, что военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.

Catastrophic flooding in the U-P washes out roads in Houghton & Menominee Counties. @michigantech is closed today because of the flooding. @michnewsnetwork pic.twitter.com/hut6THx4EF — MichiganNewsNetwork (@michnewsnetwork) 18 июня 2018 г.

Напомним, в мае, в американском городе Элликотт-Сити, находящемся в штате Мэриленд, произошло наводнение, вызванное сильными дождями в регионе, объявлен режим ЧС.