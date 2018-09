В американском штате Массачусетс около 70 домов пострадали от взрывов бытового газа

Около 70 домов в Массачусетсе повреждены в результате взрывов бытового газа, сообщает полиция штата.

На данный момент зарегистрировано около 70 взрывов и пожаров в частных домах.

"Эти цифры вырастут", - говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas.

На данный момент зарегистрировано около 70 взрывов и пожаров в частных домах в южной части Лоуренса и северной части Северного Андовера.

Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предлагается покинуть свои дома.

"Компания снижает давление в газопроводах, но это займет некоторое время", - предупреждает полиция.

Пожарные из Массачусетса и Нью-Гэмпшира прибыли на место происшествия.

Сообщается о до 50 пожаров в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере из-за проблем с газопроводом. По меньшей мере один человек погиб.