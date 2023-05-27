В США оправдали ведьм, осужденных 370 лет назад, и извинились за «судебную ошибку» 27 мая, 15:02 В 1647—1663 в Коннектикуте, США, происходили суды над ведьмами (Фото:Unsplash)

В США, в штате Коннектикут рассмотрели резолюцию об оправдании 12 человек, осужденных за колдовство. 11 из них были казнены более 370 лет назад.

Представители штата также извинились за «судебную ошибку», допущенную несколько веков назад, сообщает Associated Press.



По результатам голосования по принятию резолюции об оправдании ведьм, «за» проголосовали 33 члена Сената.

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Сенатор-республиканец Роб Сэмпсон был единственным, кто проголосовал против, сказав, что по-детски предполагать, как правильно нужно было поступать в прошлом.

Сторонники же резолюции утверждают, что важно повысить осведомленность общественности о судах над ведьмами в Коннектикуте, которые состоялись за несколько десятилетий до Салемского процесса над колдунами в Массачусетсе.

«Важно исправлять ошибки прошлого, чтобы мы учились по ним и двигались дальше, а не повторяли этих ошибок», — пояснил один из сторонников резолюции.

Суды над ведьмами в Коннектикуте происходили с 1647 по 1663 год. Это были первые широкомасштабные процессы над ведьмами в американских колониях. Преследованию подверглись 37 человек, 11 из которых казнили.



Салемский процесс — «охота» на ведьм, которая происходила в городе Салем, штат Массачуэтс, в период с 1692—1693 годов. По обвинению в колдовстве 19 женщин были повешены, один мужчина раздавлен камнями, при этом около 200 человек были заключены.