20 ноября 2018, вторник

В американском Денвере произошла стрельба: погиб один человек, еще трое ранены

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Полиция разыскивает стрелка
Фото: alvarezdiasmariajose via Twitter

Полиция разыскивает стрелка

В результате стрельбы в американском Денвере (штат Колорадо) погиб человек, еще трое получили ранения, сообщает NBC.

По данным телеканала, стрельба произошла в центре города.

Полиция перекрыла улицы рядом с местом происшествия. Ведется поиск стрелка.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей избегать района, где произошла стрельба.

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