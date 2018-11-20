В американском Денвере произошла стрельба: погиб один человек, еще трое ранены

В результате стрельбы в американском Денвере (штат Колорадо) погиб человек, еще трое получили ранения, сообщает NBC.
Multiple people have been shot in downtown Denver, according to a tweet from the Denver Police. https://t.co/aBl2wIFA4W - @@9NEWS— NBC News (@NBCNews) 19 ноября 2018 г.
По данным телеканала, стрельба произошла в центре города.
Полиция перекрыла улицы рядом с местом происшествия. Ведется поиск стрелка.
1 Dead, 3 Injured In Shooting Near Coors Field - CBS Denver https://t.co/sqLXibkQ2Y pic.twitter.com/XOHMhKSvHM— Vndie (@v_n_d_i_e) 20 ноября 2018 г.
Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей избегать района, где произошла стрельба.
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