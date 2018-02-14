Во Флориде произошла стрельба в школе, СМИ сообщают о 20 пострадавших

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Стрелок до сих пор на свободе
Фото: 7 News WSVN

Стрелок до сих пор на свободе

В среду, 14 февраля, в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, на месте работают полицейские и спасатели.

По информации местного телеканала WSVN, в перестрелке по меньшей мере 20 человек получили ранения. В полиции пока не подтвердили эту информацию.

В офисе шерифа округа Броуард сообщили, что стрелок находится на свободе. В здании школы заблокированы ученики и преподаватели, их призвали оставаться внутри до тех пор, пока их не выведут правоохранители.
 

Полиция просит избегать поездок в район происшествия. Весь периметр оцеплен полицейскими и спецназом. Часть учеников и персонала школы эвакуировали.

В средней школе Марджори Стонман Дуглас учатся около 2000 человек.

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о стрельбе в школе во Флориде.

Напомним, что в результате стрельбы в старшей школе округа Маршалл американского штата Кентукки погибли два человека, еще 17 получили ранения.

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