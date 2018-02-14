Во Флориде произошла стрельба в школе, СМИ сообщают о 20 пострадавших

Стрелок до сих пор на свободе

В среду, 14 февраля, в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, на месте работают полицейские и спасатели.

По информации местного телеканала WSVN, в перестрелке по меньшей мере 20 человек получили ранения. В полиции пока не подтвердили эту информацию.

В офисе шерифа округа Броуард сообщили, что стрелок находится на свободе. В здании школы заблокированы ученики и преподаватели, их призвали оставаться внутри до тех пор, пока их не выведут правоохранители.



Follow @browardsheriff for latest info on the #stonemanshooting. Shooter still at large. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

Полиция просит избегать поездок в район происшествия. Весь периметр оцеплен полицейскими и спецназом. Часть учеников и персонала школы эвакуировали.

В средней школе Марджори Стонман Дуглас учатся около 2000 человек.

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о стрельбе в школе во Флориде.

Напомним, что в результате стрельбы в старшей школе округа Маршалл американского штата Кентукки погибли два человека, еще 17 получили ранения.