В Альпах столкнулись вертолет и самолет, погибли семь человек Сегодня, 16:02 1139 Цей матеріал також доступний українською EPA Жертвами столкновения стали семь человек EPA

В Альпах столкнулись вертолет и легкомоторный самолет.

Как сообщает AFP, столкновение произошло сразу после взлета вертолета. Он врезался в самолет, который приземлялся.

На борту вертолета был немецкий лыжный инструктор и четыре немецких лыжника, а на борту французского легкомоторного самолета было три человека.

Все пассажиры вертолета, а также пилот погибли. Также жертвой столкновения стал один пассажир самолета.

Француз и гражданин Швейцарии, летевшие самолетом, получили серьезные травмы. Их госпитализировали.