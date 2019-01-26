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В Альпах столкнулись вертолет и самолет, погибли семь человек

Сегодня, 16:02
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EPA

Жертвами столкновения стали семь человек

В Альпах столкнулись вертолет и легкомоторный самолет.

Как сообщает AFP, столкновение произошло сразу после взлета вертолета. Он врезался в самолет, который приземлялся.

На борту вертолета был немецкий лыжный инструктор и четыре немецких лыжника, а на борту французского легкомоторного самолета было три человека.

Все пассажиры вертолета, а также пилот погибли. Также жертвой столкновения стал один пассажир самолета.

Француз и гражданин Швейцарии, летевшие самолетом, получили серьезные травмы. Их госпитализировали.

Теги:   Вертолет Авиакатастрофа Альпы

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