Во французских Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека, еще двое пропали без вести

10 апреля, 07:01
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Лавина взошла около полудня на ледник Армансетт (Фото:Montjoie SECMH / Twitter @domaineskiable via REUTERS)

Лавина взошла около полудня на ледник Армансетт (Фото:Montjoie SECMH / Twitter @domaineskiable via REUTERS)

В воскресенье, 9 апреля, во французских Альпах в результате схода лавины погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, пишет BFMTV.

Он заявил, что лавина сошла около полудня на ледник Армансетт у самой высокой горы в Альпах Монблана на французско-итальянской границе.

Видео дня

https://twitter.com/domaineskiable/status/1644998349446152192?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1644998349446152192%7Ctwgr%5E267352e0cb3d532f78e8f8e22c3ffced3f7b99f0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F04%2F10%2F7397137%2F

По данным издания, среди четырех погибших — два горных гида. Еще два человека сейчас считаются пропавшими без вести.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Снежная лавина Альпы

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