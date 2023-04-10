Во французских Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека, еще двое пропали без вести 10 апреля, 07:01 Лавина взошла около полудня на ледник Армансетт (Фото:Montjoie SECMH / Twitter @domaineskiable via REUTERS)

В воскресенье, 9 апреля, во французских Альпах в результате схода лавины погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, пишет BFMTV.



Он заявил, что лавина сошла около полудня на ледник Армансетт у самой высокой горы в Альпах Монблана на французско-итальянской границе.

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По данным издания, среди четырех погибших — два горных гида. Еще два человека сейчас считаются пропавшими без вести.