В Албании задержали подозреваемого в убийстве украинки в Черногории

В столице Албании Тиране задержали 22-летнего Арсения Становича, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой.

Как пишут Vijesti, Станович был задержан в субботу вечером на основании запроса полиции Черногории. Его задержали в машине с косовскими номерами, за рулем находился его отец Зоран. Последний, по неподтвержденным данным, пытался помочь сыну сбежать в США.

Отец Арсения на тот момент возглавлял управление пограничной полиции аэропорта Тиват. После случившегося его уволили, но не арестовали, так как он не несет уголовной ответственности.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции Черногории. Ему избрали меру пресечения в виде ареста из-за риска побега и давления на свидетелей, а также тяжести преступления. Прокуроры утверждают, что Арсений совершил убийство с корыстной целью.

Напомним, в черногорском Которе было найдено тело Анастасии Лашмановой с ножевыми ранениями и со следами насилия. Украинка руководила несколькими компаниями в Черногории и была владелицей трех курортов и салона красоты. Ее состояние оценивают примерно в 105 миллионов евро.

22-летний Станович, бывший вратарь команды по водному поло местного клуба Primorac и национальной сборной, был в отношениях с украинкой.