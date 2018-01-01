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В Албании студенты заблокировали дорогу: требуют отменить повышение стоимости обучения

Сегодня, 21:59
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Албанские студенты вышли на протест

В Албании студенты перекрыли главную транспортную развязку Тираны во время акции протеста против повышения стоимости обучения, сообщает Reuters.

"В албанской столице Тиране студенты в этот вторник заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения", - сказано в сообщении.

Студенты, кроме того, требуют увеличить в два раза финансирование университетов, обеспечить лучшее представительство студентов, увеличить расходы на исследования и улучшить условия в общежитиях.

Премьер-министр Албании Эди Рама предлагал студентам диалог, но они отвергли такую возможность, пока их восемь основных требований не будут выполнены.

Сам протест мирный.

Теги:   Протест Студенты Албания

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