В Албании студенты заблокировали дорогу: требуют отменить повышение стоимости обучения Сегодня, 21:59 22 Цей матеріал також доступний українською Албанские студенты вышли на протест

В Албании студенты перекрыли главную транспортную развязку Тираны во время акции протеста против повышения стоимости обучения, сообщает Reuters.

"В албанской столице Тиране студенты в этот вторник заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения", - сказано в сообщении.

Студенты, кроме того, требуют увеличить в два раза финансирование университетов, обеспечить лучшее представительство студентов, увеличить расходы на исследования и улучшить условия в общежитиях.

Премьер-министр Албании Эди Рама предлагал студентам диалог, но они отвергли такую возможность, пока их восемь основных требований не будут выполнены.

Сам протест мирный.