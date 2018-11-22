В Албании произошли столкновения под парламентом, пострадали 15 человек

Под зданием парламента Албании между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения.

Как сообщает AP, несколько сотен человек пытались ворваться в здание парламента, чтобы выразить протест из-за решения правительства о сносе их зданий для строительства новой дороги.

В полиции сообщили, что в результате массовых беспорядков пострадали 12 полицейских и трое демонстрантов. 11 протестующих увезли в отделение полиции на допрос.

Ранее правительство объявило о плане снести 317 зданий, чтобы расширить окружную дорогу в столице Тирана. Власти пообещали выкупить землю и здания у тех, у кого есть документы, подтверждающие право собственности. Остальным пообещали выплатить арендную плату за три года.