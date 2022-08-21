В Албании двое россиян и украинец пытались проникнуть на военный завод 21 августа, 06:01 Нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh (Фото:klike.net)

В Албании три человека с паспортами граждан Украины и РФ пытались проникнуть на военный завод. Во время задержания пострадали двое солдат.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на албанское Министерство обороны.



Нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh, которое работает на оборонную промышленность Албании.

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Один из них — 24-летний гражданин РФ — пытался фотографировать военный объект. Во время задержания он применил против охранников завода баллончик с газом.

Двое других — россиянка возрастом 33 года и 25-летний украинец — также были пойманы неподалеку. Теперь их подозревают в шпионаже.

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