В Африке разбился вертолет миротворцев ООН, погибли 3 человека Сегодня, 10:55 115 Цей матеріал також доступний українською

В Абьее, спорном регионе Африки, разбился вертолет Временных сил ООН, вследствие чего погибли три члена экипажа.

Об этом сообщает Associated Press.



Всего на борту находились 23 пассажира, 10 из них получили травмы, трое в критическом состоянии.

Силы ООН заявляют, что причина крушения ещё не известна.

Абьей – африканский регион с особым статусом, который оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. Сейчас там размещены эфиопские миротворцы под эгидой ООН.