В Африке от удара жирафа погиб известный кинорежиссер

В субботу, 5 мая, стало известно о гибели известного кинорежиссера Карлоса Карвальо, обладателя множества кинонаград.

Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел на одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР.

47-летний Карвальо работал над съемками жирафа, когда тот с необычайной силой ударил режиссера головой. Мужчину доставили в больницу в Йоханнесбурге, где он умер от полученной травмы головы. По словам владельца сафари-площадки, жираф не виновен в гибели человека.

Член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве рассказал, что был рядом с Карвальо в момент инцидента. По его словам, внимание жирафа по кличке Джеральд привлек микрофон, закрепленный на длинном телескопическом штативе.

"Мы не почувствовали никакой опасности. Джеральд явно был увлечен микрофоном. И это выглядело как игра, но не как агрессия. Карвальо велел продолжать снимать. И мы вместе с ним двигались параллельно Джеральду. Неожиданно жираф со всей силы боднул Карлоса. От мощного удара он отлетел на 5 метров в сторону", - рассказывает Мерве.

Во время инцидента Карлос смотрел в объектив камеры.

Карлос Карвальо известен своими лентами о дикой природе. Его карьера началась в 1992 году. В 2003 году одна из его работ была отмечена Серебряным Львом Каннского кинофестиваля. В Южной Африке он снимал телесериал Дикие сердцем.

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