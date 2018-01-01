В Афинах во время митинга из-за убийства подростка полицейским произошли столкновения Сегодня, 18:08 19 Цей матеріал також доступний українською Во время митинга задержали десять человек

В Афинах во время митинга посвященного годовщине убийства 15-летнего подростка полицейским произошли столкновения с правоохранителями, передает Еkathimerini.

Несколько десятков протестующих начали бросать коктейли Молотова, брусчатку и камни в офицеров, сопровождавших ежегодное событие.

В результате задержали десять человек.

Напомним, что в 2008 году Алексис Григоропулос был среди подростков, которые пытались блокировать полицейскую машину в Афинах. Двое стражей порядка вышли из автомобиля, один из них бросил светошумовую гранату, другой, по его словам, сделал предупредительные выстрелы в воздух. Одна пуля, как заявил полицейский, попала рикошетом подростку в грудь. Однако свидетели заявили, что полицейский прицелился и выстрелил в парня. По мнению суда, убийство было преднамеренным.

Полицейского выпустившего пулю приговорили к пожизненному заключению. Согласно вердикту суда присяжных, 39-летний офицер полиции Эпаминондас Корконеас преднамеренно застрелил Алексиса Григоропулоса. Второй полицейский получил срок за соучастие в преступлении.