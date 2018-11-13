В Афинах в дом заместителя прокурора подложили бомбу

В Афинах взрывотехники обнаружили и обезвредили взрывное устройство, подложенное под дом заместителя прокурора Верховного суда Греции Исидора Догиакоса.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Неизвестный примерно в четыре часа утра позвонил в редакцию газеты Efimerida ton Syntakton и на новостной сайт Zougla, и назвал адрес, где заложена бомба. Аноним добавил, что взрыв произойдет через 20 минут.

Прибывшие на место специалисты из отдела по обезвреживанию взрывных устройств обнаружили бомбу. Ее заложили в кастрюлю, установленную на багажнике мотоцикла.

По информации полиции, взрывное устройство оказалось похоже на то, которое использовалось во время атаки на Апелляционный суд Афин в декабре 2017 года анархистской организацией Group of Popular Fighters.