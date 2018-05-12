В Афинах произошли столкновения между футбольными фанатами и полицией - СМИ

В столкновениях принимали участие футбольные фанаты – примерно тысяча человек

В афинском районе Экзархия произошли столкновения между группой футбольных фанатов и полицейскими, сообщает Protothema.

Согласно сообщению, что молодые люди напали на полицейских в вечернее время. Они использовали коктейли Молотова и камни. В ответ сотрудники полиции применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Επεισόδια πριν λίγο από Κάνιγγος έως ατ Ομόνοιας με οπαδούς κ ματ pic.twitter.com/rcMWfdawsH — nikos christofakis (@ChristofakisN) 11 мая 2018 г.

По данным издания, в районе Экзархия в центре Афин фанаты атаковали офис футбольного клуба ПАОК и его болельщиков.

После вмешательства полиции болельщики отступили. Отмечается, что полицейские наблюдают за улицами города, чтобы предотвратить новые конфликты.

Как отмечает Gazzetta.gr, в столкновениях принимали участие футбольные фанаты – примерно тысяча человек. Они били витрины магазинов, жгли мусорные баки.