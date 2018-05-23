В афганском городе Кандагар произошел взрыв: погибли 16 человек, почти 40 пострадали

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Взрывчатка находилась в двух контейнерах вблизи механических мастерских

Взрывчатка находилась в двух контейнерах вблизи механических мастерских

Во вторник, 22 мая, в южноафганском городе Кандагар произошел мощный взрыв, в результате которого 16 человек погибли и 38 получили ранения, передает Reuters.

Как сообщается, официальные лица сначала заявляли, что взрыв был вызван бомбой, которой начинили микроавтобус. Однако впоследствии уточнили, что взрывчатые вещества содержались в двух контейнерах, которые хранились в районе мастерских механиков.

По словам главы госпиталя Мирваис в Кандагаре Нематуллы Барака, в результате взрыва погибло 16 человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести, включая детей. Отмечается, что число жертв может возрасти.

Ни одна террористическая группировка пока что ответственности за этот взрыв на себя не взяла.

Напомним, 19 мая в Джелалабаде (Афганистан) на стадионе во время матча по крикету произошел взрыв, погибли восемь человек, почти полсотни пострадали.

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