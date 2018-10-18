18 октября 2018, четверг

В Афганистане возле базы НАТО произошел взрыв, ранены пять военных из Чехии

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Военные патрулировали территорию возле базы НАТО

Военные патрулировали территорию возле базы НАТО

В Афганистане в провинции Парван пять военных из Чехии получили ранения в результате взрыва припаркованного авто возле базы НАТО.

По данным Генштаба Вооруженных сил Чехии, военные патрулировали территорию возле базы. Когда они проезжали мимо припаркованного авто, произошел взрыв.

Машина военных перевернулась.

В результате инцидента четверо из них получили легкие ранения, еще один находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали на вертолете.

На данный момент, троих чешских военных уже выписали из больницы, а тяжелораненому бойцу провели операцию. Его жизни ничего не угрожает.

Это не первый инцидент с участием военных из Чехии в Афганистане. 5 августа неподалеку Кабула возле военной базы Баграм в провинции Парван смертник на машине со взрывчаткой атаковал колонну военных НАТО: погибли трое солдат из Чехии. Они были членами миссии НАТО Решительная поддержка. Еще три человека, среди которых один американец и двое афганских военных, получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя движение Талибан.

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