В Афганистане во время авиаудара была убита семья из 30 человек

В провинции Гильменд на юге Афганистана в результате авиаудара правительственных сил погибли по меньшей мере 30 мирных граждан, сообщили TOLOnews жители пострадавшей деревни.

Губернатор провинции сообщил, что авиаудар был нанесен вечером во вторник, 27 ноября, по позициям боевиков Талибана в деревне в районе Гармсир. По его словам, в результате атаки были убиты как боевики, так и мирные жители. Однако он не представил точное количество жертв среди гражданского населения.

По словам одного из местных жителей, при бомбардировке погибли по меньшей мере 30 гражданских. Все жертвы были членами одной семьи. Только один член семьи – подросток – пережил авианалет. Его госпитализировали в центральную больницу Гильменда.

"Было около 9 вечера, когда произошел авиаудар. Рядом с домом был припаркован автомобиль талибов, а затем началась атака. В доме были убиты 30 человек, включая женщин и детей. Выжил только один подросток, он получил травмы", - сказал житель Гармсира.

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