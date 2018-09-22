22 сентября 2018, суббота

В Афганистане в результате взрыва погибли восемь детей, еще шесть были ранены

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Погибшим детям было от шести до 12 лет

Погибшим детям было от шести до 12 лет

На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб в результате взрыва погибли 8 детей, еще 6 пострадали.

Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на местную полицию.

Погибшим детям было от шести до 12 лет, они подорвались на мине.

В полиции считают, что заложили взрывное устройство представители террористической группировки Талибан, так как они недавно напали на эту область.

В группировке пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Афганистане при взрыве во время акции протеста погибли 32 человека.

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