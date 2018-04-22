В Афганистане в результате теракта девять человек погибли и 56 получили ранения

В Кабуле, столице Афганистана, в результате взрыва по меньшей мере девять человек убиты и 56 ранены. Об этом сообщает Tolo News.

Однако свидетели сообщают, что число жертв было гораздо выше, чем заявляют чиновники.

Взрыв произошел в воскресенье, 22 апреля, в центре распределения идентификационных данных и регистрации избирателей примерно в 10:00 утра. Центр находится в районе Дашт-э-Барч, населенном преимущественно представителями шиитско-хазарского меньшинства, которые неоднократно становились жертвой нападений Исламского государства.

Начальник полиции Кабула сообщил, что террорист-смертник взорвал бомбу в дверном проходе офисов.

На данный момент на территории Афганистана созданы центры регистрации избирателей, которые готовятся к проведению парламентских выборов в октябре. Сообщается, что это уже четвертая атака против выборов за менее чем неделю.

Талибы отрицают свою причастность к сегодняшнего взрыва. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.