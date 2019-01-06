Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины
Олеся Островская-Лютая
Что читать на рождественских каникулах
Питер Сантенелло
Лицо коррупции
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза

В Афганистане в результате обрушения шахты по добыче золота погибли 30 человек

Сегодня, 14:45
131
Цей матеріал також доступний українською

Трагедия произошла на шахте по добыче золотой руды

На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Еще 15 шахтеров получили травмы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 метров.

На место происшествия направлены спасатели, однако местные жители уже начали извлекать тела погибших собственными силами.

Теги:   Золото Шахта Афганистан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 09:44

article_img
Глава аппарата Пентагона ушел с поста

Выбор редакции

Мир/Страны

Сегодня, 10:13

article_img
Гибридная оккупация. Как 70 лет назад в Кремле решили захватить датский остров
Техно/Гаджеты

Сегодня, 09:02

article_img
Бэтмену подойдет. Обзор ноутбука Dell Precision 5530
Радио НВ/Місце в історії

Вчера, 19:30

article_img
Пропаганда образца XVI века. Как и почему Москва всегда мечтала стать “третьим Римом”

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться