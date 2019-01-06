В Афганистане в результате обрушения шахты по добыче золота погибли 30 человек Сегодня, 14:45 131 Цей матеріал також доступний українською Трагедия произошла на шахте по добыче золотой руды

На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Еще 15 шахтеров получили травмы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 метров.

На место происшествия направлены спасатели, однако местные жители уже начали извлекать тела погибших собственными силами.