В Афганистане в результате обрушения шахты по добыче золота погибли 30 человек
На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 30 человек.
Об этом сообщает ВВС.
Еще 15 шахтеров получили травмы. Они находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 метров.
На место происшествия направлены спасатели, однако местные жители уже начали извлекать тела погибших собственными силами.