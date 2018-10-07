07 октября 2018, воскресенье

В Афганистане в боях с талибами погибли по меньшей мере 10 правоохранителей

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Активизация действий талибов происходит перед парламентскими выборами в стране

Активизация действий талибов происходит перед парламентскими выборами в стране

В Афганистане за два дня, в боях с исламистами-талибами за контроль над стратегическими дорогами в провинции Вардак, погибли по меньшей мере 10 афганских правоохранителей.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 6 октября, талибы взорвали несколько важных мостов в этой провинции. Активизация действий талибов происходит перед парламентскими выборами, которые состоятся в стране через две недели.

Ранее в Афганистане при взрыве погибли восемь детей, еще шесть получили ранения.

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