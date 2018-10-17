17 октября 2018, среда

В Афганистане убили кандидата на выборах в парламент, взрывчатку разместили под креслом политика

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Политика убили накануне выборов в парламент

Политика убили накануне выборов в парламент

В Афганистане в провинции Гильменд на юге страны произошел взрыв в штабе одного из кандидатов на выборах в парламент.

Как сообщает Reuters, взрывчатку разместили под его креслом в офисе партии. В это время политик сидел на нем.

Еще семь человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Убитый кандидат на выборах в парламент Афганистана планировал побороться за депутатское место.

Ранее в афганской провинции Тахар во время предвыборного митинга произошел взрыв, в результате погибли 22 человека и 36 пострадали.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября, на 249 мест в парламенте претендует более 2500 кандидатов.

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