В Афганистане убили кандидата на выборах в парламент, взрывчатку разместили под креслом политика

В Афганистане в провинции Гильменд на юге страны произошел взрыв в штабе одного из кандидатов на выборах в парламент.
Как сообщает Reuters, взрывчатку разместили под его креслом в офисе партии. В это время политик сидел на нем.
Еще семь человек получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.
Убитый кандидат на выборах в парламент Афганистана планировал побороться за депутатское место.
Ранее в афганской провинции Тахар во время предвыборного митинга произошел взрыв, в результате погибли 22 человека и 36 пострадали.
Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября, на 249 мест в парламенте претендует более 2500 кандидатов.
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