В Афганистане совершили нападение на офис правозащитной организации, есть пострадавшие

В Афганистане в городе Джалалабад утром неизвестные напали на международную организацию Save the Children, занимающуюся защитой прав детей.

Как рассказал представитель правительства провинции Нангархар, неизвестный совершил самоподрыв у входа в здание, где расположена организация, сообщает DW.

После этого в здание ворвалась группа вооруженных мужчин, которые открыли огонь.

В результате пострадали 11 человек, которые были доставлены в больницу.

Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных боевиков ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. После 17 часов спецоперации экстремисты были ликвидированы.

В результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 11 иностранцев. По данным посла Украины в Афганистане, погибли семеро граждан Украины, еще 19 украинцев удалось спасти.

Ответственность за нападение взяла на себя организация Талибан.