В Афганистане смертник подорвал себя возле военной базы: шесть человек погибли

Официально никто пока не взял на себя ответственность за теракт

В субботу, 28 апреля, в южной афганской провинции Гильменд террорист-смертник взорвал себя у военной базы, погибли четверо гражданских и двое солдат.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.

"Террорист-смертник Талибана устроил взрыв у военной базы в южной провинции Гильменд, убиты четыре мирных жителя и два солдата", - говорится в сообщении.

Официально никто пока не взял на себя ответственность за теракт, однако в среду, 25 апреля, Талибан объявил о начале своего ежегодного весеннего наступления.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек.