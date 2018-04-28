В Афганистане смертник подорвал себя возле военной базы: шесть человек погибли

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Официально никто пока не взял на себя ответственность за теракт

Официально никто пока не взял на себя ответственность за теракт

В субботу, 28 апреля, в южной афганской провинции Гильменд террорист-смертник взорвал себя у военной базы, погибли четверо гражданских и двое солдат.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.

"Террорист-смертник Талибана устроил взрыв у военной базы в южной провинции Гильменд, убиты четыре мирных жителя и два солдата", - говорится в сообщении.

Официально никто пока не взял на себя ответственность за теракт, однако в среду, 25 апреля, Талибан объявил о начале своего ежегодного весеннего наступления.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове