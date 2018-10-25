В Афганистане силы безопасности убили 17 мирных жителей, власти начали расследование

Власти Афганистана инициировали расследование по факту гибели 17 мирных жителей во время операции афганских сил безопасности в провинции Нангархар.
Как сообщили TOLO News местные жители, в результате рейда в районе Родат во вторник вечером были убиты 17 гражданских, в том числе семь членов одной семьи. Среди погибших были и дети.
"Было 12 часов ночи, когда я услышал выстрел, а затем звук сильного обстрела. Я слышал голоса, они просили не стрелять в них, что они выйдут, но, несмотря на это, они оказались под ударом", - рассказала Рана Гюль, родственница погибших.
На следующий день после военной операции местные жители заблокировали шоссе Джалалабад-Торкхем. Вдоль дороги они положили тела погибших родственников. Они также призвали правительство провести тщательное расследование.
Смотрите также
Власти Нангархара подтвердили, что в этом районе была проведена операция против повстанцев. Они пообещали расследовать сообщения о жертвах среди гражданского населения.
По данным ООН, за первые девять месяцев 2018 года в Афганистане были убиты или ранены по меньшей мере 8 050 мирных жителей.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования