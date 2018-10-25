В Афганистане силы безопасности убили 17 мирных жителей, власти начали расследование

Власти Афганистана инициировали расследование по факту гибели 17 мирных жителей во время операции афганских сил безопасности в провинции Нангархар.

Как сообщили TOLO News местные жители, в результате рейда в районе Родат во вторник вечером были убиты 17 гражданских, в том числе семь членов одной семьи. Среди погибших были и дети.

"Было 12 часов ночи, когда я услышал выстрел, а затем звук сильного обстрела. Я слышал голоса, они просили не стрелять в них, что они выйдут, но, несмотря на это, они оказались под ударом", - рассказала Рана Гюль, родственница погибших.

На следующий день после военной операции местные жители заблокировали шоссе Джалалабад-Торкхем. Вдоль дороги они положили тела погибших родственников. Они также призвали правительство провести тщательное расследование.

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Власти Нангархара подтвердили, что в этом районе была проведена операция против повстанцев. Они пообещали расследовать сообщения о жертвах среди гражданского населения.

По данным ООН, за первые девять месяцев 2018 года в Афганистане были убиты или ранены по меньшей мере 8 050 мирных жителей.