В Афганистане произошла серия терактов, десятки погибших

В Афганистане 24 января произошло четыре теракта, в результате которых погибли не менее 31 человека.

Как сообщает DW, в столице Афганистана Кабуле смертник осуществил атаку вблизи штаб-квартиры НАТО. Террористическая группировка Исламское государство, которая взяла на себя ответственность за теракт, заявила, что целью атаки был офис афганской спецслужбы. В результате этой атаки погибли три человека.

Кроме того, ночью боевики террористической группировки Талибан атаковали блокпост афганской армии в провинции Фарах. В результате атаки, по официальным данным, погибли 18 афганских военных. В то же время представитель местных властей Хаир Мухаммад Нурзай сообщил, что погибших 25. Нурзай добавил, что талибы похитили оружие, хранившееся на блокпосту. В результате атаки погибли также двое нападающих.

Талибан также взял на себя ответственность за две атаки. Двойной теракт произошел в провинции Гильменд. Один из автомобилей, начиненных взрывчаткой, взорвали на парковке афганской спецслужбы. Погиб один человек, еще 16 получили ранения. Еще один взрыв бомбы, заложенной в автомобиль вблизи военной базы в Гильменде, унес жизни не менее двух военных.

Ранее сообщалось, что в Мьянме прогремели три взрыва в разных местах в столице штата Ракхайн Ситуэ.