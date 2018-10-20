20 октября 2018, суббота

В Афганистане произошел ряд взрывов на избирательных участках: есть пострадавшие

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Пока известно о четырех раненых

Пока известно о четырех раненых

В Кабуле (Афганистан) произошла серия взрывов возле избирательных участков: по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает АР.

Так, двое полицейских были ранены, когда пытались обезвредить самодельное взрывное устройство возле избирательного участка в северо-западной части Кабула. Еще двое гражданских лиц, которые шли на выборы, пострадавших в результате взрыва.

Очевидцы сообщают о взрывах на других избирательных участках, которые привели к гибели людей. Сейчас эта информация не подтверждена.

Напомним, в субботу, 20 октября, в Афганистане выбирают депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи (парламента) страны.

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