18 октября 2018, четверг

В Афганистане охранники губернатора убили начальника полиции, ранены два военных США

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В результате атаки погиб начальник полиции Кандагара Абдул Разик
Фото: Aditya Raj Kaul ‏via Twitter

В результате атаки погиб начальник полиции Кандагара Абдул Разик

В четверг, 18 октября, в афганском городе Кандагар охранники губернатора провинции открыли огонь по своим коллегам и американским военнослужащим во время совещания по вопросам безопасности.

Об этом сообщает AP со ссылкой на афганские СМИ.

В результате перестрелки погиб начальник полиции Кандагара генерал Абдул Разик, ранены два американских военнослужащих.

По информации источников TOLOnews, инцидент произошел, когда высокопоставленные чиновники покинули офис губернатора и направлялись на вертолетную площадку. Огонь открыл по меньшей мере один из телохранителей губернатора.

Отмечается, что на заседании присутствовал командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер. Он остался невредим.

Экстремистская группировка Талибан взяла на себя ответственность за нападение.

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