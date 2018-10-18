В Афганистане охранники губернатора убили начальника полиции, ранены два военных США

В четверг, 18 октября, в афганском городе Кандагар охранники губернатора провинции открыли огонь по своим коллегам и американским военнослужащим во время совещания по вопросам безопасности.
Об этом сообщает AP со ссылкой на афганские СМИ.
В результате перестрелки погиб начальник полиции Кандагара генерал Абдул Разик, ранены два американских военнослужащих.
По информации источников TOLOnews, инцидент произошел, когда высокопоставленные чиновники покинули офис губернатора и направлялись на вертолетную площадку. Огонь открыл по меньшей мере один из телохранителей губернатора.
Отмечается, что на заседании присутствовал командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер. Он остался невредим.
Экстремистская группировка Талибан взяла на себя ответственность за нападение.
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