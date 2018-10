В Афганистане на предвыборном митинге произошел взрыв: погибли 22 человека

В афганской провинции Тахар во время предвыборного митинга произошел взрыв, в результате погибли 22 человека и 36 пострадали, сообщает Tolo News.

По данным местной полиции, в числе погибших двое членов сил безопасности.

Как сообщается, взрыв произошел в округе Рустак. Бомба была установлена в мотоцикле. Отмечается, что взрыв был направлен против одного из кандидатов на ближайших парламентских выборах в стране.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Телеканал также отмечает, что это третья атака на избирательный процесс в этом месяце.

Afghanistan: Bomb blast in an election campaign rally in Takhar, 22 dead, 36 injured pic.twitter.com/hIFIz3HysD