14 октября 2018, воскресенье

В Афганистане на предвыборном митинге произошел взрыв: погибли 22 человека

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Бомба была установлена в мотоцикле
Фото: Hesamuddin Hesam via Twitter

Бомба была установлена в мотоцикле

В афганской провинции Тахар во время предвыборного митинга произошел взрыв, в результате погибли 22 человека и 36 пострадали, сообщает Tolo News.

По данным местной полиции, в числе погибших двое членов сил безопасности.

Как сообщается, взрыв произошел в округе Рустак. Бомба была установлена в мотоцикле. Отмечается, что взрыв был направлен против одного из кандидатов на ближайших парламентских выборах в стране. 

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Телеканал также отмечает, что это третья атака на избирательный процесс в этом месяце.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября, на 249 мест в парламенте претендует более 2500 кандидатов.

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