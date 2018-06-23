В Афганистане ликвидирован один из главарей Талибана

Пакистанская ячейка радикального движения Талибан подтвердила гибель своего лидера Муллы Фазлуллы, новым главарем избран его заместитель Муфти Нур Вали Мехсуда.

Как передает Reuters, Фазлулла был убит 15 июня во время атаки беспилотника американо-афганских сил в восточной афганской провинции Кунар возле пакистанской границы.

Представитель Техрик-е Талибан, пакистанского подразделения талибов, отметил, что вызывает гордость тот факт, что все предыдущие лидеры были преданы мученической смерти, ссылаясь на двух предшественников Фазлуллы, которые также были убиты в результате ударов с применением дронов.

Напомним, что 16 июня в результате взрыва во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар погибли по меньшей мере 26 человек.