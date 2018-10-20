В Афганистане день выборов сопровождался насилием c многочисленными жертвами, сбоями и подтасовками на участках

В столице Афганистана Кабуле в день парламентских выборов по меньшей мере трое человек, включая ребенка, были убиты и десятки ранены. За день зарегистрированы десятки инцидентов, связанных с насилием и коррупцией.

Об этом сообщает CNN.

В Кабуле взорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли не менее 15 человек, включая пять полицейских и ребенка, более 25 ранены.

Многие избирательные участки по всей стране были временно закрыты из-за технических сбоев, нехватки сотрудников и отсутствия избирательных бюллетеней, что привело к большим очередям.

Выборы депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи (парламента) страны должны были состояться три года назад, но были отсрочены в связи с проблемами безопасности.

Накануне голосования Талибан призвал афганцев не участвовать в том, что они назвали “исключительно американским проектом“.

Как сообщалось ранее, в Кабуле двое полицейских были ранены, когда пытались обезвредить самодельное взрывное устройство возле избирательного участка. Еще двое гражданских лиц, которые шли на выборы, пострадали в результате взрыва.

18 октября, за два дня до выборов, был убит глава полиции Кандагара Абдул Разик после его встречи с командующим военными силами США и НАТО в Афганистане Скоттом Миллером. Это стало причиной переноса парламентских выборов в Кандагаре на неделю.