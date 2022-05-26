В Афганистане произошло четыре взрыва: погибли по меньшей мере 12 человек 26 мая, 03:25 Цей матеріал також доступний українською Среди 10 погибших были три женщины (Фото:REUTERS/Mohammad Ismail/File Photo)

В среду, 25 мая, в Афганистане четыре бомбы взорвались в микроавтобусах и мечети. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом пишет MSN.



По меньшей мере, 10 человек погибли в результате взрыва трех бомб, заложенных в микроавтобусы, в городе Мазари-Шариф, сообщили представители здравоохранения и полиции.

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«Бомбы были заложены в три микроавтобуса в разных районах города», — сказал спикер полиции провинции Балх Асиф Вазири, добавив, что еще 15 человек получили ранения.

Наджибулла Тавана, руководитель департамента здравоохранения Балха, сказал, что среди 10 погибших было три женщины.

Через несколько часов после взрывов группировки Исламское государство взяло на себя ответственность за эти взрывы.

Еще одна бомба взорвалась в мечети Кабула вечером в среду, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и еще 10 получили ранения, сообщило министерство внутренних дел.

Кабульская больница скорой помощи сообщила, что в результате взрыва в мечети пять человек погибли, еще 22 получили ранения.

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